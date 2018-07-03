Данияр Елеусинов рассказал о своей цели

Елеусинов вернется на ринг 4 августа — он проведет бой в Кардиффе (Уэльс).

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (2-0, 1 КО) всерьез намерен начать говорить на английском языке, сообщает Sports.kz.

— Я понимаю, что мне нужно учить английский, но порой у меня просто недостаточно времени — со всем, что происходит на ринге. С моим [американским] тренером я понимаю некоторые слова, но мне надо сесть с учителем, который может научить меня говорить по-английски должным образом — чтобы я знал правила, знал, как говорить, а не просто говорил отдельные слова, — признался Елеусинов в интервью Boxing Monthly.

Ранее Данияр пообещал журналисту IFL TV, что в следующем году он даст интервью уже на английском, а не с помощью менеджера Зии Алиева, который пока исполняет роль переводчика.

Елеусинов вернется на ринг 4 августа — он проведет бой в Кардиффе (Уэльс). Имя его соперника будет объявлено позже.





