Уроженец Костанайской области обвиняется в убийстве 11-летней девочки

Мужчина умышленно схватил девочку спиной к себе и закрыл рот, чтобы она не смогла кричать. Девочка скончался от удушья.

Уроженец Костанайской области, ныне гражданин Росиии обвиняется в убийстве 11-летней дочери своей сожительницы, передаёт Zakon.kz со ссылкой на ИА «ТоболИнфо».

Уроженец Карасуского района Костанайской области, ныне — гражданин РФ обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статью 99 частью 2 пунктами 3, 14 УК РК.

По материалам дела, мужчина в сентября 2016 года, оставив в России супругу и сына, приехал жить на историческую родину- в Костанайскую область к своим родителям, проживающим в селе Карасу.

В период с сентября 2016 года по август 2017 года подозреваемый работал на местном предприятии в должности сварщика. После чего уволился оттуда и в августе 2017 года устроился автоэлектриком на станции технического обслуживания. Там же он встретил свою давнюю знакомую, которая в том же СТО делала ремонт здания.

Именно после этого у мужчины и женщины завязались интимные отношения.

«20 мая 2018 года около 01:00 минут подозреваемый приехал к дому своей давней знакомой для празднования ее дня рождения, где они всю ночь распивали спиртные напитки. На следующий день женщина уехала на пару дней в Костанай и попросила свою знакомую посидеть с ее малолетней дочерью 2007 года и заодно присмотреть за домом. Не дожидаясь ухода мужчины и прихода своей знакомой, хозяйка дома уехала в Костанай. 21 мая 2018 года, примерно в 00 часов 00 минут подозреваемый, проснувшись в состоянии алкогольного опьянения, с целью удовлетворения своей половой страсти, думая, в связи с пьяным и сонным состоянием, что знакомая его возлюбленной находится дома и желая вступить с ней в половую связь, направился в комнату малолетней дочери своей хозяйки дома, которая в этот момент спала у себя в комнате на кровати. После чего подозреваемый, присев на край кровати, просунул руку под одеяло спящей малолетней девочки, которая от прикосновения рук мужчины проснулась и стала кричать», —прокомментировали в облсуде.

После этого мужчина умышленно схватил девочку спиной к себе и закрыл рот, чтобы она не смогла кричать. Девочка скончался от удушья.

«В ту же ночь мужчина на плече отнёс труп малолетней девочки в степь на расстояние примерно 1 км от села Восток, где положил его на землю, а после — с целью умышленного введения следствия на ложный путь, выкинул шлепки синего цвета малолетней девочки в часть села, расположенного через несколько улиц от дома, где и произошло убийство»,- пояснили в суде.

Мужчина решил, что вернувшись домой и закрыв за собой дверь, он сумеет убедить следствие, что он пришёл домой ещё вечером, лёг спать, больше никуда не выходил, а малолетняя девочка либо на момент его прихода домой уже отсутствовала, либо ушла в неизвестном направлении среди ночи, когда он спал.

Теперь мужчина предстоит отвечать за совокупное уголовное преступление.

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