В британских школах запрещают юбки из-за прав трансгендеров

Все учащиеся школы еще с сентября прошлого года обязаны носить брюки.

В Британии 40 школ запретили носить ученицам юбки в рамках борьбы за права трансгендеров, сообщает РИА Новости.

Первой школой, где ввели гендерно-нейтральную форму, стало учебное заведение в Льюисе, Восточный Сассекс. Все учащиеся школы еще с сентября прошлого года обязаны носить брюки.

"Причина смены формы в школе связана с равенством и вежливостью. Теперь наши студенты все носят одинаковую форму, это более благоразумно и с большей вероятностью нивелирует шансы нарушения прав. Это гендерно-нейтральная форма, и мы долго размышляли над этим, чтобы она была действительно нейтральной", — заявила Тони Смит, директор школы в Льюисе.

При этом, как отмечается в статье, родители учеников высшей школы Филлипс в городе Бьюри, где тоже ввели гендерно-нейтральную форму, жалуются, что перед принятием подобного решения с ними не проводили консультаций и не спросили их мнения на этот счет.

Ранее в Британии ко Дню матери, который традиционно отмечается в четвертое воскресенье Великого поста, выпустили гендерно-нейтральные открытки. В тексте поздравления слово "мама" заменили местоимением "ты".

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