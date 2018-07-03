В Костанайской области женщина избила мужчину

Жительница поселка Затобольск не признала вины в суде и заявила, что муж ее оговаривает.

Суд рассмотрел дело в отношении женщины, которая в пылу ссоры побила своего бывшего мужа в Костанайской области, передает Sputnik.

Как сообщила пресс-служба областного суда, случай произошел в конце мая в поселке Затобольск.

Отношения после развода у бывших супругов испортились, и в ходе очередной ссоры женщина побила мужчину, причинив его здоровью легкий вред.

В суде она не признала своей вины и заявила, что бывший муж ее оговорил. В свою очередь, мужчина рассказал о причине ссор. По его словам, бывшая супруга не разрешает общаться с ребенком, ссылаясь на маленькие алименты, которые тот платит. Мужчина обратился в орган опеки, после чего ему установили время общения с ребенком.

Суд исследовал доказательства по делу и привлек женщину к выплате административного штрафа в размере более 34 тысяч тенге. Постановление не вступило в законную силу.

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