Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также

Нурсултан Назарбаев рассказал о родном селе

Видео интервью Главы государства опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.

Фото : Today.kz3 июля 2018, 08:49

Нурсултан Назарбаев рассказал о своей малой родине - селе Шамалган, передает Zakon.kz.

Видео интервью Главы государство опубликовано на официальной странице Акорды в Instagram.

- Родное село, родные горы, реки, белая пена, тюльпаны в горах, маками красными закрыты все прилавки. Наши игры в футбол в этих маках, совместные походы за ягодами в горы - это все вспоминается. Когда трудно - лежишь ночью, вспоминаешь, как идешь по этим тропам, как с матерью на одной лошади сижу. Она меня привязывала, чтобы я не уснул, не выпал. Идем среди огромных гор, внизу река, и она поет, - вспомнил Нурсултан Назарбаев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты