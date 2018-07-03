На сколько выросли цены на продтовары в Казахстане

С начала года уровень инфляции составил по итогам июня 2,6%.

Инфляционное давление на рынок планомерно снижается: годовая инфляция в июне составила всего 5,9%. Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Продовольственные товары выросли в цене за год всего на 4,2%, непродовольственные - на 8,4%, услуги - на 5,5%.



Уровень инфляции. Июнь 2018

С начала года уровень инфляции составил по итогам июня 2,6%. Это заметно меньше прошлогодних показателей - так, товары и услуги в июне 2017 года подорожали к началу прошлого года сразу на 3,7%.

Год-к-году рост потребительских цен составил по итогам первого месяца лета 5,9% (против 7,5% в прошлом году). За месяц же удорожание продукции и услуг составило 0,2%.

Среди регионов РК за месяц цены заметнее всего выросли в Мангистауской области (сразу на 0,8% к маю), здесь же зафиксирован и самый резкий рост год-к-году - на 7,3%.

Продовольственные товары за месяц несколько подешевели - на 0,1% (рост цен за год составил всего 4,2%).

Непродовольственные товары по итогам июня выросли в цене на 0,4%, за год рост составил ощутимые 8,4%.

Платные услуги поднялись в цене на 0,3% к маю, и на 5,5% - год-к-году.

После кризисного 2016, когда годовой рост потребительских цен составлял критические 12,7% (а в секторе непродовольственных товаров - сразу 22,4%), инфляция удерживается в адекватных рамках. Так, в 2017 году уровень инфляции составлял 7,4%, что вписывалось в коридор, очерченный регулятором - Нацбанком (от 6, но не более 8%).

В Нацбанке ожидают, что до конца текущего года инфляция будет держаться ближе к середине целевого коридора в 5-7%, с последующим плавным вхождением в новый коридор 4-6% в 2019 году, и снижением ниже 4% до конца 2020 года.

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