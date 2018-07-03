В Новосибирской области не прошли фитоконтроль огурцы из Казахстана

20 тонн казахстанских огурцов и 87,5 тонн кыргызстанской продукции (черешня, сливы, персики, абрикосы, свекла и картофель) перевозились с недостоверной маркировкой на грузах.

При ввозе в Новосибирскую область задержано более 100 тонн подкарантинной продукции с недостоверной маркировкой из Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Новосибирской области, передает Zakon.kz.

«6 партий плодово-овощной продукции общим весом 107,5 тонн задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» в первый июльский день текущего года. Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска, Красноярска и Москвы», - говорится в сообщении.

Как поясняется, при проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 20 тонн казахстанских огурцов и 87,5 тонн кыргызстанской продукции (черешня, сливы, персики, абрикосы, свекла и картофель) перевозились с недостоверной маркировкой на грузах, которая должна содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан, а виновные лица привлечены к административной ответственности», - отметили в управлении.

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