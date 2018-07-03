В Актюбинской области откроют к юбилею столицы более 30 объектов стоимостью 10 млрд тенге

В Актюбинской области к 20-летию Астаны планируется проведение более 1200 общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий с общим охватом около 430 тысяч человек.

Более 30 социальных, производственных и торговых объектов планируется ввести в эксплуатацию к юбилею Астаны в Актюбинской области. Объем инвестиций в их строительство превысил 10 миллиардов тенге, а ввод в эксплуатацию обеспечит около 300 новых рабочих мест, передает Zakon.kz.

Так, в Актобе откроют цех по производству мороженного ТОО «Айс плюс», который будет выпускать от 50 до 70 тонн лакомства в сутки. Индустриальная зона «Актобе» пополнится заводом по производству полиэтиленовых пакетов ТОО «ПолиВест» мощностью до 1 200 тонн продукции в год.

Кроме того, актюбинцев порадует долгожданное открытие аквапарка в парке им. Первого Президента. Стоит отметить, что договоренность о его строительстве была достигнута между акиматом области и ТОО «Улан компаниясы» в ходе международного инвестиционного форума «AKTOBE INVEST-2016».

Индустрия развлечений в Актобе пополнится и парком семейного отдыха «Yurta Park», строительство которого приурочено к Году ребенка в Актюбинской области. Однако интересно здесь будет не только детям, но и взрослым. В парке уже обустроили поля для минигольфа, кинотеатр под открытым небом, скалодром, веревочный парк, библиотеки, этноаул и контактный зоопарк, лабиринт площадью 20 на 30 метров, всесезонный ледовый каток, планетарий, стенды для стрельбы из лука и арбалета и многое другое.

В районах области откроют 8 спортивных и игровых площадок, стадион на 150 мест в селе Аралтобе Айтекебийского района, аптеку в селе Кенкияк, а в селе Дон Хромтауского района в эксплуатацию сдадут школу на 600 ученических мест.

Особоый вклад в благоустройство населенных пунктов будет внесен в рамках акции «Туған жерге тағзым». В честь Дня столицы участники акции – предприниматели и просто неравнодушные уроженцы Актюбинской области – подарят городам и селам, в которых родились и выросли памятник Жамбылу Жабаеву, три памятные стелы, два новых сквера, теплицу, фонтан и теннисный корт. Также при их финансовом участии в селе Карауылкельды построено почти 500 метров тротуарной дорожки и полигон ТБО в селе Жаркамыс Байганинского района.

В праздничные дни сеть медицинских учреждений области также пополнят новые объекты. В частности, в селе Терисаккан Хобдинского района будет открыт фельдшерско-акушерский пункт, а в селе Бестау – медицинский пункт, возведенные по линии государственно-частного партнерства.

Всего в Актюбинской области к 20-летию Астаны планируется проведение более 1200 общественно-политических, культурно-массовых, спортивных мероприятий с общим охватом около 430 тысяч человек.

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