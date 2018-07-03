Елеусинов рассказал, как повлияла всемирная слава на характер Головкина

По словам боксера, его соотечественник Геннадий Головкин изменился не в лучшую сторону.

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов поделился мнением о своем соотечественнике, чемпионе мира в среднем весе Геннадии Головкине, сообщает Sports.kz.

«Головкин никогда не разговаривал со мной [о переходе в профи]. С недавнего времени GGG изменился. Он стал недосягаем. Люди из его родного города, скажем, его друзья, кто-то, кто знает его, они не могут добраться до него. Иногда люди меняются», – сказал Елеусинов в интервью Boxing Monthly.

Свой последний бой Елеусинов провел 6 июня в Лондоне (Великобритания). Он победил единогласным решением судей венгра Золтана Шабо (24-12, 10 КО). Следующий поединок Данияр проведет 4 августа в Кардиффе (Уэльс). Его соперник пока неизвестен.