Ежедневно через цифровой банкинг проходят 6 млрд тенге - Акишев

Об актуальных вопросах цифровизации финансового сектора рассказал Данияр Акишев.

Финансовый сектор является одной из ключевых отраслей, где активно используются цифровые технологии. Сама природа финансового обслуживания неразрывно связана с возможностью использования IT инфраструктуры и цифровых решений. Об этом сказал председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев сегодня в ходе своего выступления на заседании Правительства «О некоторых вопросах цифровизации финансового сектора», передает Zakon.kz.

Д. Акишев отметил, что наиболее значимым трендом последних лет в финансовой отрасли стало предоставление онлайн-услуг посредством Интернета и мобильных приложений. На сегодняшний день практически во всех банках Казахстана внедрена система дистанционного банкинга. Услуги мобильного банкинга предоставляют 60% банков, которые обслуживают почти 90% всей клиентской базы банков. В этих системах зарегистрировано около 10 миллионов пользователей, из которых порядка 30% регулярно проводят операции.

«Ежедневно населением посредством цифрового банкинга проводятся 400 тысяч транзакций на сумму 6 миллиардов тенге. Семьдесят процентов финансовых операций субъектов бизнеса проводятся также через дистанционные сервисы», - сказал глава Нацбанка.

Он также подчеркнул, что для оптимизации обслуживания клиентов реализуется переход на электронное взаимодействие с государственными органами. На текущий момент внедрен ряд новых сервисов банков во взаимодействии с госорганами, который включает: передачу банками информации в государственные органы о принятых платежах в бюджет в течение 15 минут с момента инициирования оплаты для оперативного оказания государственных услуг; онлайн открытие юридическим лицам банковского счета на этапе их государственной регистрации через портал электронного правительства, в настоящее время 4 банка предоставляют финансовые услуги через данный сервис, а также продолжаются работы по интеграции банков с системами государственных органов для получения оперативного доступа к информации по административным штрафам, налоговой задолженности.

«Актуальным для финсектора остается вопрос исключения бумажных справок, требуемых от клиентов при оказании им финансовых услуг. Проведенный нами анализ показал, что клиенты сейчас предоставляют финансовым организациям около 40 видов справок и сведений на бумаге. Вся эта информация имеется в системах государственных органов, и финансовые организации могли бы получить их напрямую из государственных баз», - проинформировал Председатель Национального Банка Казахстана.

По словам Д.Акишева, в рамках решения данной задачи совместно с министерством информации и коммуникаций создана соответствующая Рабочая группа, разработана Дорожная карта и проводится необходимая работа.

«Национальным Банком также реализуются проекты, связанные с внедрением новых технологий. В конце марта 2018 года была запущена система «Invest Online» на базе технологии блокчейн. С помощью данной платформы клиенты вкладывают средства в ценные бумаги Национального Банка в онлайн-режиме. На сегодня объем проданных бумаг в системе превысил 145 миллионов тенге», - сказал в заключение своего выступления глава Национального Банка Казахстана.

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