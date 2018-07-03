Зачем нужна онлайн-идентификация клиентов, объяснил Акишев

Ряд новых инициатив реализуется Национальным Банком Казахстана в целях развития цифровой финансовой инфраструктуры - председатель Нацбанка.

В целях развития цифровой финансовой инфраструктуры Национальным Банком Казахстана совместно с банковским сообществом реализуется ряд новых инициатив. Об этом рассказал глава Нацбанка Данияр Акишев на заседании Правительства «О некоторых вопросах цифровизации финансового сектора», сообщает Zakon.kz.

В частности, он отметил, что внедрение такой меры, как механизм удаленной идентификации клиента направлен на обеспечение дистанционной идентификации клиентов без личного посещения финансовых учреждений.

«На сегодняшний день совместно с министерствами внутренних дел, юстиции, информации и коммуникаций прорабатываются вопросы онлайн-идентификации клиентов с использованием биометрических показателей и сведений из государственных баз данных», - рассказал Д.Акишев.

По его словам, проект введения онлайн-страхования предоставит возможность населению заключать договоры обязательного страхования в электронной форме через интернет - ресурсы страховых компаний.

Также при Национальном Банке Казахстана создается платформа системы по организации инфраструктуры для моментальных (быстрых) платежей.

«Она будет обеспечивать проведение платежей между клиентами банков в моментальном режиме по номеру мобильного телефона. В настоящее время ведется доработка функционала системы, ее запуск в пилотном режиме планируется в конце 3-го квартала текущего года», - сообщил глава Нацбанка.

Он добавил, что в настоящий момент Нацбанк прорабатывает системные меры для эффективного противодействия кибератакам и мошенническим действиям в цифровой среде.

«Также Национальный Банк рассматривает возможность применения особого правового режима регулирования для внедрения новых технологий и решений, то есть создания так называемой «регуляторной песочницы». Внедрение указанных проектов послужит основой для развития цифровых сервисов в финансовом секторе», - в заключении сказал Д.Акишев.

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