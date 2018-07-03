В КР планируют ввести мораторий на охоту на горных баранов, козерогов, косуль, маралов и кабанов

В соответствии с Законом КР «О животном мире» животный мир является всемерно охраняемым достоянием КР, неотъемлемым элементом природы, природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы.

На общественное обсуждение с 2 июля 2018 года выносится проект Закона КР «О запрете охоты на некоторые виды животных в Кыргызской Республике», передает Kabar.

Инициаторы законопроекта депутаты Жогорку Кенеша Э. Байбакпаев, Ж. Акаев, А. Алтыбаева Г. Асылбаева, А. Абжалиев, К. Баймуратов, Д. Бекешев, М. Жеенчороев, А. Исмаилова, Т. Мамытов, А. Назаров, К. Рыспаев, П. Тулендыбаев, М. Маматалиев, У. Примов, Э. Сурабалдиева, И. Гайпкулов, А. Мамашова, А. Юсуров, С. Айдаров, А. Осмонова, Б. Субанбеков, Р. Туманбаева, М. Мавлянова, А. Султанов, А. Узакбаев.

Как сообщается в справке обоснования, в адрес Жогорку Кенеша поступили обращения нескольких организаций относительно принятия мер по стихийной охоте и запрета аренды охотничьих угодий иностранным и частным лицам ввиду чрезмерных нарушений. В частности, обратились общественные объединения Экологическое движение «БИОМ», «Грин Кыргызстан» (Green Kyrgyzstan), «Кыргыз эл жаштар кенеши» и активисты.

В настоящее время в Кыргызской Республике предпринимательством в сфере охоты и охотхозяйственной деятельностью занимаются 52 юридических лиц, из них: 42 частных охотничьих фирм (ОсОО), 9 общественных и 1 государственное (Департамент рационального использования природных ресурсов – далее Департамент).

Общая площадь охотничьих угодий составляет 14,4 млн. га. Из них государственных 7,2 млн. га, обшественных 3,2 млн. га и частных 4 млн. га.

По данным Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР:

По учету численности горного барана Марко Поло, горного козла, сибирской косули и марала за период с 2015-2017 гг.

Поступления штрафов за нарушения природоохранного законодательства, а также взысканий (исков) за ущерб, причинённый животному и растительному миру, составили:

- за 2015 год - штрафов - 232,7 тыс. сом по 544 делам, исков - 3 706,4 тыс. сом по 565 делам;

- за 2016 год - штрафов - 317,8 тыс. сом по 339 делам, исков - 2 272,4 тыс. сом по 356 делам;

- за 2017 год - штрафов - 433,6 тыс. сом по 322 делам, исков - 2 315,5 тыс. сом по 325 делам;

- за 2018 год – штрафов - 183,6 тыс. сом по 99 делам, исков - 611,4 тыс. сом по 96 делам.

В соответствии с Законом КР «О животном мире» животный мир является всемерно охраняемым достоянием КР, неотъемлемым элементом природы, природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы. Согласно статье 16 данного Закона с целью сохранения и воспроизводства объектов животного мира пользование ими может быть ограничено, приостановлено либо полностью запрещено.

На основании изложенного, в целях обеспечения эффективной охраны и воспроизводства биологического разнообразия животного мира, с учетом интересов нынешнего и будущих поколений, настоящим законопроектом предлагается установить начиная с 2020 года до 2030 года на всей территории КР мораторий на ведение охоты на следующих животных: Горный баран - архар (Ovis ammon), Козел горный - козерог (Capra sibirica), Косуля (Capreolus pygargus), Благородный олень - марал (Cervus elaphus asiaticus), Кабан (Sus scrofa), находящихся в состоянии естественной свободы.

Проектом закона устанавливается ответственность за нарушение временного моратория на ведение охоты в соответствии с уголовным законодательством. С 01.01.2019 года вступает в силу новая редакция Уголовного кодекса КР, в котором имеется «Статья 295. Незаконные охота и добыча рыбы либо водных животных», которая предусматривает уголовную ответственность за незаконную охоту в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а равно животных, на которых введен запрет на пользование.

Принятие настоящего проекта закона вызовет необходимость во внесении изменений в следующие подзаконные акты: Постановление Правительства КР от 20 октября 2015 года № 715 «Об утверждении ставок платы и Порядка взимания и использования платы за специальное пользование объектами животного мира в КР», Постановление Правительства КР от 23 марта 2015 года № 143 «Правила охоты на территории КР».

К проекту закона рабочей группой проводится анализ регулятивного воздействия, результаты которого будут представлены в процессе общественного обсуждения. Принятие данного законопроекта не требуют финансовые затраты, покрываемые за счет республиканского бюджета.

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