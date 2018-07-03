В зрелищном приключенческом балете «Корсар» состоится дебют

В дни празднования 20-летия столицы балет А. Адана «Корсар» будет показан на сцене Большого зала «Астана Опера» дважды.

Значимый дебют состоится в знаменитом балете А. Адана «Корсар» в постановке художественного руководителя балетной труппы «Астана Опера», Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой. 7 июля на сцене Большого зала театра в партии хитроумного Исаака Ланкедема впервые выступит молодой талантливый артист Жансерик Ахметов.

Ловкий купец Исаак Ланкедем – один из основных героев яркого, веселого балета о жизни морских разбойников. Для исполнения этой партии солисту необходимо обладать не только отточенными техническими навыками, но и значительным актерским мастерством.

Своей главной задачей Жансерик Ахметов видит передачу непростого образа. Яркий молодой артист старательно работает в репетиционном зале над подготовкой мизансцен, добавляя в интерпретацию роли новые штрихи и нюансы. Для исполнителя очень важно на языке танца рассказать эту увлекательную историю, донести до зрителей все чувства и эмоции персонажа. Ведь действие, происходящее на сцене, разворачивается вокруг его героя.

- В спектакле «Корсар» я готовлю роль купца, который повсюду ищет выгоду. Исполнение такой крупной партии – это большая честь для меня. Выражаю благодарность за доверие художественному руководителю балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Абдуахимовне Асылмуратовой. Радует, что молодым артистам представлена возможность раскрыться, проявить себя. Очень важно оправдать возложенные на меня надежды. Работа над этим образом – ценный опыт, шанс развиваться, расти, оттачивать свое профессиональное мастерство, - отметил Жансерик Ахметов.

В дни празднования 20-летия столицы балет А. Адана «Корсар» будет показан на сцене Большого зала «Астана Опера» дважды. 6 июля в роли Исаака Ланкедема выступит обладатель Гран-при многих международных конкурсов Бахтияр Адамжан.

6 июля партию прекрасной Медоры исполнит Заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева, 7 июля – Анель Рустемова. Конрад – Арман Уразов, Олжас Тарланов. Бирбанто – Олжас Маханбеталиев, Ильдар Шакирзянов. Сеид-паша – Рахметулла Науанов, Жанадил Бейсембиев. Гюльнара – Заслуженный деятель Казахстана Мадина Басбаева, Шугыла Адепхан. Раб Али – Еркин Рахматуллаев, Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов.

Хореограф-постановщик – художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Народная артистка России Алтынай Асылмуратова, ассистенты хореографа-постановщика – Заслуженный артист России Константин Заклинский, Елена Шерстнева. Сценограф-постановщик – Эцио Фриджерио, художник по костюмам – лауреат премии «Оскар» Франка Скуарчапино, дизайнер по проекциям – Серджио Металли, художник по свету – Якопо Пантани. Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.

Начало спектаклей в 18.00.

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