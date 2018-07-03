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В Астане обсудили вопросы противодействия коррупции в местных органах военного управления

В ходе селекторного совещания, заместителем Министра обороны отмечена необходимость дальнейшей активизации деятельности начальников и должностных лиц местных органов военного управления.

Фото : Министра обороны РК3 июля 2018, 11:01

В Министерстве обороны РК под председательством заместителя Министра обороны РК генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова состоялось очередное заседание Комиссии по контролю за исполнением законодательства о противодействии коррупции в Вооруженных Силах РК, передает Zakon.kz.

Об исполнении законодательства о противодействии коррупции и принимаемых мерах по устранению коррупционных рисков в деятельности местных органов военного управления выступил с докладом начальник Департамента организационно-мобилизационной работы ГШ ВС РК генерал-майор Муслим Даиров.

В ходе селекторного совещания, заместителем Министра обороны отмечена необходимость дальнейшей активизации деятельности начальников и должностных лиц местных органов военного управления в сфере противодействия коррупции в Вооруженных Силах и неукоснительному соблюдению антикоррупционного законодательства в ВС РК.

С подробной информацией о противодействии коррупции в Вооруженных Силах можно ознакомиться на сайте Министерства обороны www.mod.gov.kz


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