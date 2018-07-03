В столице усилены меры безопасности

Cо 2 по 8 июля в рамках празднования юбилея столицы планируется проведение порядка 76 мероприятий.

Во время празднования 20-летия Астаны столичными полицейскими будут приняты беспрецедентные меры по обеспечению безопасности, передает официальный сайт акимата.

Так, со 2 по 8 июля в рамках празднования юбилея столицы планируется проведение порядка 76 мероприятий. В этой связи, в целях обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения и создания комфортных условий для отдыха жителей и гостей столицы, в усиленный режим работы переходят более 3500 тысяч полицейских, в том числе военнослужащие Национальной гвардии.

Также во время проведения праздничных мероприятий в помощь полицейским определены общественные помощники полиции, а также организации правоохранительной направленности.

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