В Актобе стартовал Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу

С 1 по 7 июля в городе Актобе проходит чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу среди юниоров, молодежи, мужчин и женщин. В нем принимают участие более 250 спортсменов из регионов страны.

В официальной церемонии открытия чемпионата приняли участие руководитель управления физической культуры и спорта Актюбинской области Мейрамбек Махамбетов, который поздравил всех участников, пожелав им удачи и побед.

Сергей Ведюшкин, старший тренер области, международный судья по пауэрлифтингу:

- Этот чемпионат пятый раз проходит в Актобе, - отметил он, - Он помогает получить большой опыт для местных спортсменов. Из этого вида спорта мы имеем 4 чемпионов мира и 15 чемпионов Азии от нашей области, и я все еще надеюсь, что выйдут еще чемпионы, потому что, у нас очень много молодых и перспективных спортсменов.

Чемпионат продлится до 7 июля текущего года. Зрители могут наблюдать это событие с 11.00 до 16.00 часов на базе ОДЮСШ «Жастар».