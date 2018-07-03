Вынесен приговор лидерам ОПГ, организовавшим бизнес на контрафактном алкоголе

От 5 до 8 лет получили активные участники ОПГ.

Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Павлодарской области (СЭР ДГД) окончено досудебное расследование по делу в отношении организованной преступной группы под руководством гр. «Т», занимавшейся незаконным оборотом алкогольной продукции на территории Павлодарской области, передает Zakon.kz со ссылкой на ДГД по Павлодарской области.

В состав организованной преступной группировки (ОПГ) вошли 3 активных участника. Вовлечено в нее было порядка 14 человек, занимавшихся изготовлением и распространением алкогольной продукции кустарного производства (в их отношении уголовное преследование прекращено за деятельным раскаянием).

"Указанные лица организовали подпольные цеха в Павлодаре (ул.Таллинская, д. 45/2, ул.Кирова, д.153, ул.Смоленская, д.13, ул. Кустанайская, д.70.) по изготовлению поддельной алкогольной продукции. Поставка необходимого сырья (спирта, бутылок, наклеек и т.д.) осуществлялась в основном из других регионов Казахстана. Затем в цехах разливали по бутылкам, клеили учетно-контрольные марки и этикетки, занимались укупоркой готовой продукции и распространяли по торговым точкам и магазинам Павлодара (ул.Мира, 50 и т.д.) и на территории области", - сообщили в ДГД региона.

Действия подозреваемых были квалифицированы по ст.ст.262 ч.1,2 (создание и руководство организованной группой), 233 ч.2 (использование поддельных учетно-контрольных марок), 214 ч.2 п.1, 2 УК (незаконное предпринимательство), 218 ч.3 п.2,3 (легализация имущества, добытого преступным путем). В ходе расследования наложен арест на движимое и недвижимое имущество подозреваемых на сумму более 50 млн. тенге.

26 июня 2018 года судом №2 Павлодара был оглашен обвинительный приговор в отношении обвиняемых «Т», «Б», «К», согласно которому «Т» назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с конфискацией имущества, «Б» 6 лет лишения свободы и «К» 5 лет лишения свободы.

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