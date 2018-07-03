Что входит в план по противодействию коррупции

Коррупция неблагоприятно влияет на экономику страны и функционирование бизнеса в целом. Имеет как экономические, так и социальные и политические последствия.

Как известно, в числе 100 конкретных шагов для реализации 5 президентских реформ глава государства поручил усилить борьбу с коррупцией, в связи с чем в октябре прошлого года был одобрен и подписан закон «О противодействии коррупции».

Как рассказали в УГД по Алмалинскому району, в частности, в статье 6 закона отражена следующая система мер противодействия коррупции: антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, формирование антикоррупционной культуры, формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов, предотвращение и разрешение конфликта интересов, сообщение о коррупционных правонарушениях, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений и др.

Также введен запрет на осуществление должностных обязанностей при наличии конфликта интересов (статья 15). Субъекты коррупционных правонарушений обязаны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов. Если им станет известно о конфликте интересов, они должны известить об этом руководство

В свою очередь руководство должно принять соответствующие меры – поручает исполнение полномочий другому лицу, изменяет должностные обязанности, принимает иные меры в целях устранения конфликта интересов.

Отдельной статьей выделены вопросы предупреждения коррупции в сфере предпринимательства (статья 16). Субъекты предпринимательства устанавливают организационно- правовые механизмы, обеспечивающие подотчетность, подконтрольность и прозрачность процедур принятия решений, принимают меры по соблюдению принципов добросовестной конкуренции, предотвращению конфликта интересов, принятию и соблюдению норм деловой этики и др.

Кроме того, законом предусмотрена возможность принятия для субъектов предпринимательства стандартов по предупреждению коррупции. Они разрабатываются объединениями (ассоциациями, союзами) субъектов предпринимательства, в том числе Национальной палатой предпринимателей.

«Эти механизмы, а также антикоррупционные ограничения, которые теперь распространяются на всех работников квазигосударственного сектора, позволят минимизировать коррупционные риски», - отметили в УГД. - Повышение конкурентоспособности национальной экономики предполагает совместные усилия государства и общества в искоренении коррупции. В этой сфере социальную ответственность должны принимать на себя и субъекты предпринимательства».

При этом отмечается, что росту коррупции способствуют некоторые субъективные и объективные обстоятельства:

• двусмысленные и усложненные законы, которые можно трактовать как угодно;

• незнание или непонимание законов населением, что позволяет должностным лицам создавать искусственные бюрократические препоны;

• отсутствие сформированных механизмов взаимодействия институтов власти;

• зависимость стандартов и принципов, лежащих в основе работы бюрократического аппарата, исключительно от политики правящей элиты, а не общества;

• профессиональная некомпетентность бюрократии и круговая порука;

• кумовство и политическое покровительство, которые приводят к формированию тайных соглашений, ослабляющих механизмы контроля над коррупцией;

• отсутствие единства в системе исполнительной власти, другими словами регулирование одной и той же деятельности различными инстанциями;

• низкий уровень участия граждан в контроле над государством.

Между тем рассматриваются и другие предположения в отношении обстоятельств, которые возможно являются причинами высокой коррупции:

• низкий уровень заработной платы в государственном секторе по сравнению с частным сектором;

• излишнее государственное регулирование экономики;

• зависимость граждан от чиновников;

• монополия государства на определённые услуги;

• оторванность бюрократической элиты от народа;

• экономическая нестабильность, инфляция;

• этническая неоднородность населения;

• низкий уровень экономического развития (ВВП на душу населения);

• культура страны в целом.



Коррупция неблагоприятно влияет на экономику страны и функционирование бизнеса в целом. Имеет как экономические, так и социальные и политические последствия.

К таким последствиям относятся: расширение теневой экономики; нарушение конкурентных механизмов рынка; неэффективное использование бюджетных средств; повышение цен; потеря доверия к власти; расширение коррупции в неправительственных организациях.

Руководитель Управления государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы А. Бекбердиев

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