Сагинтаев: Астана - надежная основа нашей независимости, детище Елбасы

Столица Казахстана - ключевой город, объединяющий талантливую, целеустремленную, трудолюбивую, образованную молодежь и всех казахстанцев.

Сегодня на заседании правительства РК перед рассмотрением запланированных в рамках повестки вопросов премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев поздравил с двадцатилетием Астаны, передает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Сагинтаев отметил, что День рождения Астаны - это торжественно отмечаемый общенародный праздник. Становление Казақ Елі как суверенного государства, сумевшего уверенно пройти через все испытания и встать на путь развития, тесно связано с судьбой столицы.

Премьер-министр обратил внимание на то, что в судьбоносное время Астана сплотила народ к достижению высокой цели и стала ярким символом нового Казахстана.

«Астана – надежная основа нашей независимости, величие Алаша, детище Елбасы. Так, благодаря видению и воле Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в Великой степи всего за 20 лет был создан прекрасный город», - подчеркнул Б. Сагинтаев.

Столица стала надежным фундаментом государства. Это город, вобравший в себя всю новейшую историю, настоящее и будущее страны

«Астана связала воедино наше славное прошлое, удивившие мир достижения настоящего и устремленные ввысь цели Мәңгілік Ел. Если сегодня посмотреть на линию горизонта, где соединяются Великая степь и Небо, то можно очень четко увидеть силуэты новой Астаны. Это вечный символ счастливой судьбы и надежды всего народа», - сказал Б. Сагинтаев.

Кроме того, ставшая не только политическим, экономическим, но и культурным, духовным центром страны, Астана сегодня является локомотивом роста экономики и движущей силой для развития регионов.

Столица Казахстана - ключевой город, объединяющий талантливую, целеустремленную, трудолюбивую, образованную молодежь и всех казахстанцев. Астана стала символом единства и стабильности, мира и согласия на пространстве Евразии и всего земного шара. Глобальные инициативы и проведенные мероприятия представили Астану в новом свете - столицей событий мирового значения.

«Все это результат мудрого руководства и неустанного труда Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, построившего в сердце Великой степи великую страну. Наш общий долг - и дальше развивать столицу, поразившую своим размахом весь мир, обеспечить ее процветание», - резюмировал премьер-министр.

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