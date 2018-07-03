Сагинтаев пошутил насчет жаркой погоды специально для инвесторов

В этот раз участники KGIR будут обсуждать, как надо инвестировать в Казахстан.

Фото : MILLIONER.KZ

Открывая заседание круглого стола по глобальным инвестициям Kazakhstan Global Investment Roundtable-2018 в Астане, премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что Казахстан открыт для иностранных вложений, передает корреспондент Zakon.kz. «Это наша вторая встреча (второй KGIR) и мы можем обсудить, что нам удалось сделать за это время, что еще необходимо сделать и, что мы ожидаем от нашего партнерства», - сказал он. По его словам, в прошлый раз участники международного форума говорили и задавали вопросы, почему надо инвестировать в Казахстане. «В этот раз - по происшествии 6 месяцев - мы хотим рассказать, как надо инвестировать в Казахстан, и что мы за это время сделали. В декабре, когда мы с вами встречались, я вам не говорил, огромное вам спасибо за то, что вы именно в декабре приехали, декабрь - холодный. Вы видите, сейчас тепло, жарко даже, солнце - это тоже за 6 месяцев - для того, чтобы вам было комфортно работать у нас», - пошутил глава кабмина. Ксения Давыдова, Астана

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