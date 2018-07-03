В прокуратуре столицы отметили День домбры

Мероприятие прошло в духе укрепления патриотизма.

В столичной прокуратуре прошло празднование Национального дня домбры, учрежденного Указом Главы государства 13 июня 2018 года, передает пресс-служба прокуратуры Астаны.

Как отмечается в сообщении, этот праздник отмечается в Казахстане впервые. Главной целью проведения Дня домбры в стенах высшего надзорного органа является пропаганда исторического значения уникального казахского инструмента.

"Мероприятие прошло в духе укрепления патриотизма и модернизации сознания сотрудников органов прокуратуры. Профессор Казахского национального университета искусств, лауреат государственной стипендии, заслуженный деятель культуры Жузбай Жангали - рассказал историю возникновения домбры и провел мастер-класс по исполнению произведений", - говорится в пресс-релизе.

Также личному составу прокуратуры также представлена история обычаев и традиций, определяющих национальную идентичность великого казахского народа.

Кроме того, на празднике с творческими номерами выступил Ансамбль домбристов «Заңгер», состоящий из числа сотрудников прокуратуры столицы. Дети сотрудников прокуратуры города презентовали собственные рисунки на тему: «Домбра – душа казаха».

Молодые лауреаты международных конкурсов исполнили классические казахские произведения.

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