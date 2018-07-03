Сулейменов: Мы не зависим от курса валюты
В Казахстане дедолларизация произошла достаточно успешно.
Фото : vlast.kz3 июля 2018, 12:39
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов поделился своим мнением относительно зависимости курса тенге от курса доллара, сообщает МИА «Казинформ».
«Как вы видите, у нас дедолларизация произошла достаточно успешно», - сказал Т. Сулейменов в кулуарах Правительства.
По его словам, причиной стало повышение доли собственного производства.
«Мы нарастили, во-первых, свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты», - отметил министр.
Он подчеркнул, что казахстанцам удалось добиться главного - избавиться от мыслей от долларовой зависимости.
«Самое главное, наверное, во многом дедолларизация произошла в головах и бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже по крайней мере все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее», - заявил глава ведомства.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4926422-0072e6b79b95ebbafec3ae46086a4629
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...