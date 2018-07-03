Сулейменов: Мы не зависим от курса валюты

В Казахстане дедолларизация произошла достаточно успешно.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов поделился своим мнением относительно зависимости курса тенге от курса доллара, сообщает МИА «Казинформ».

«Как вы видите, у нас дедолларизация произошла достаточно успешно», - сказал Т. Сулейменов в кулуарах Правительства.

По его словам, причиной стало повышение доли собственного производства.

«Мы нарастили, во-первых, свое собственное производство, особенно по продовольственным товарам, поэтому не зависим от курса валюты», - отметил министр.

Он подчеркнул, что казахстанцам удалось добиться главного - избавиться от мыслей от долларовой зависимости.

«Самое главное, наверное, во многом дедолларизация произошла в головах и бизнесменов, которые меряют в тенге, и нас с вами, которые тоже по крайней мере все крупные вещи измеряем в тенге, будь то автомобили, квартиры и так далее», - заявил глава ведомства.

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