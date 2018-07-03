Суперстильный смартфон Galaxy S9 Lilac (в лиловом цвете) приглашает представительниц прекрасного пола принять участие в захватывающем проекте.

Присоединяйся к проекту «Мои правила – моя уникальность» и вдохновляй других! Сделай фото или видео со своей историей и правилом, которое характеризует тебя и участвуй в розыгрыше ценных призов!

Суперстильный смартфон Galaxy S9 Lilac (в лиловом цвете) приглашает представительниц прекрасного пола принять участие в захватывающем проекте, подчеркнуть свое «я» и получить возможность выиграть целый набор крутых подарков, главный из которых – Galaxy S9 Lilac!

Лиловый Galaxy S9 – премиальный смартфон, задающий современный, яркий тренд в современном мире, где правит бал индивидуальность! Lilac – это таинственный и романтичный оттенок, который придает своей обладательнице неповторимый шарм и выделяет среди других.

У каждой девушки есть свои жизненные установки. Принимай себя такой, какая ты есть, действуй, иди навстречу своей мечте – вот такой посыл у нового проекта.

В проекте участвуют восемь известных казахстанских трендсеттеров – очаровательных девушек. У каждой из них есть харизма, свой особый взгляд на мир и впечатляющие достижения – все это подчеркивает уникальность участниц. Девушки снимут ролики, в которых расскажут свою историю. В ходе кампании вы узнаете, в чем заключается секрет их успеха!

Желающие принять участие в конкурсе должны также снять видео или фото (на выбор) о себе, о своих правилах и выложить видео в своем инстаграме с хэштегом #s9lilackz.

Для победительниц конкурса «Мои правила – моя уникальность» Samsung приготовил впечатляющие призы: 12 смартфонов Galaxy S9+, 20 электросамокатов, 40 сетов из рюкзака, поло и худи и 500 сертификатов MonAmie!

Узнать подробнее об условиях участия в активностях Galaxy S9 Lilac можно на сайте www.samsung.kz, а также на официальных страницах Samsung на Facebook и Instagram.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!