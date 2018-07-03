За сутки в Караганде из окон выпали и погибли двое детей

Полиция просит соблюдать определенные правила, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:

Пресс-служба ДВД Карагандинской области сообщила о двух смертельных фактах, произошедших с маленькими детьми, передает Zakon.kz.

2 июля около 11.00 часов из окна квартиры, расположенной на 8 этаже одного из многоэтажных домов 19 микрорайона Караганды, выпал двухлетний ребенок. От полученных травм он скончался на месте.

Аналогичный случай произошел днем ранее по улице Академической в Караганде. Ребенок погиб, упав из окна пятого этажа.

Как отмечают в полиции, падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.

"В последнее время мы становимся свидетелями череды несчастных случаев, происходящих с детьми. Маленькие дети, даже на мгновение оставшись без присмотра, выпадают из окон и получают травмы, нередко не совместимые с жизнью. И причина тому — беспечность взрослых. Открывая окна, мало кто задумываются, что для маленького ребенка это представляет огромную опасность", - сообщили в ДВД региона.

Полиция обращает внимание на необходимость соблюдения определенных правил, которые помогут избежать несчастных случаев с детьми:

- Поскольку в большинстве случаев падения из окон происходят тогда, когда дети остаются без присмотра, никогда не оставляйте маленьких детей одних.

- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог свободно залезть на подоконник.

- Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни ребенка;

- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки - дети опираются на них и выпадают вместе с ним наружу;

- Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;

- Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, не держите его за одежду.

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