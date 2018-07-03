Заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции прошло в Ереване

Главы делегаций поделились опытом противодействия коррупции своих стран, рассмотрели вопросы углубления сотрудничества, в том числе улучшения механизмов взаимодействия в области взаимной правовой помощи и обмена оперативными данными.

В Ереване прошло IV заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции – органа межотраслевого сотрудничества стран-участниц СНГ, в котором принял участие глава Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает Zakon.kz.

В заседании также приняли участие руководители генеральных прокуратур Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

«Главы делегаций поделились опытом противодействия коррупции своих стран, рассмотрели вопросы углубления сотрудничества, в том числе улучшения механизмов взаимодействия в области взаимной правовой помощи и обмена оперативными данными», - говорится в сообщении пресс-службы АПДГСПК.

Наряду с вопросами практики борьбы с коррупцией в государствах-участниках, на повестке дня рассмотрены вопросы итогов реализации принятых Советом решений и утверждения плана работы на следующий год, проведения Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Как отмечается, Алик Шпекбаев в своем выступлении отметил прогресс, достигнутый страной в сфере создания транспарентного и подотчетного государства, формирования профессионального госаппарата, обеспечения верховенства права и неотвратимости наказания за коррупционные преступления, автоматизации сферы услуг, снижения административных барьеров, бюрократических процедур и коррупционных рисков.

В рамках визита в Армению руководителей делегаций - заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Агыбая Смагулова, генерального прокурора Белоруссии Александра Конюка, генерального прокурора Киргизии Откурбека Джамшитова, заместителя генерального прокурора России Владимира Малиновского, председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева и исполнительного секретаря Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ Леонида Ермолаева принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он выразил надежду на повышение эффективности борьбы с коррупцией, укрепление законности и защиты прав человека благодаря использованию потенциала Межгосударственного совета СНГ по противодействию коррупции. Стороны отметили важность укрепления атмосферы взаимного доверия и принятия действенных мер по обеспечению исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции и другим видам транснациональной преступности.

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