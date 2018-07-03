Тысяча и один музыкант представили феерическую премьеру «SHINE ASTANA»

Медет Чотабаев звучал на самом высоком уровне.

Премьера торжественной оды «SHINE ASTANA» состоялась 2 июля на главной сцене страны – в театре «Астана Опера». Проект был осуществлен при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан к празднованию 20-летия Астаны.

Мировая премьера торжественной оды «SHINE ASTANA» всемирно известного британского композитора Карла Дженкинса прошла при аншлаге и произвела колоссальное впечатление на слушателей. Тысячная аудитория наслаждалась музыкой, которая лилась со сцены в исполнении тысячи музыкантов во главе с выдающимся маэстро Аланом Бурибаевым.

Все было в торжественной оде необычным, но в то же самое время, родным и узнаваемым. Первая часть произведения рассказывала «Священную историю Великой степи». Несмотря на то, что в нее вошли известные отрывки из сочинений «Жайлау», «Карасай», «Абай», композитор сделал им потрясающую обработку, и они зазвучали не просто по-новому, а приобрели удивительные краски. «Эхо веков» - вторая часть – запомнилась великолепными голосами артистов хора, а также голосами прославленных солистов - американской оперной дивы Энджел Блу (сопрано) и известного казахстанского тенора Заслуженного деятеля Казахстана Медета Чотабаева. Артисты исполнили древнетюркские песнопения из Codex Cumanicus – «Словарь кыпчакских языков» XIV века.

Голос Энджел Блу известен своим красивым тембром, сияющим и гибким верхним регистром. Выступая на международном уровне, молодая певица завоевала немало престижных наград, в числе которых 2-е место на «Опералии Пласидо Доминго» (Operalia). Казахстанская публика услышала исполнение американской сопрано впервые. И каково было удивление слушателей, когда Энджел Блу на чистом казахском языке пела «Дударай», «Қарлығаш», «Көзімнің қарасы», безусловно, завоевав сердца сидящих в зале.

Медет Чотабаев звучал на самом высоком уровне. Его голос был сильным и уверенным, бархатный тенор пленил слушателей. Ведущие солисты «Астана Опера» - оперная дива Заслуженная артистка Казахстана, лауреат Государственной премии Майра Мухамедкызы, Заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев и лауреат международных конкурсов Меир Байнеш, блестяще выступившие в заключительной части торжественной оды, сорвали шквал аплодисментов впечатленной аудитории.

Главный дирижер «Астана Опера» - всемирно известный маэстро А. Бурибаев осуществил грандиозный проект. Выдающийся дирижер сумел объединить более тысячи музыкантов – сводные симфонические оркестры и хоры из всех регионов Казахстана, а также из Италии, Австрии, Германии, Голландии, Греции, Хорватии, России, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана. Филигранная работа маэстро демонстрировала единое ритмическое звучание и чистоту исполнения. Браво, Алан Бурибаев! На таком фееричном празднике высокого искусства можно было побывать только в «Астана Опера». Подобные концертные программы – огромная редкость во всем мире!

Премьеру посетили – известные деятели искусства, творческая интеллигенция, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

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