Девушка решила вернуть любимого и выдумала тройное изнасилование

В отношении фантазерки завели уголовное дело.

Жительница Москвы придумала историю о тройном изнасиловании и заявила в полицию, чтобы привлечь внимание своего молодого человека. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в правоохранительных органах.

«В июне столичные полицейские получили заявление от девушки, в котором та сообщила, что около платформы "Переделкино" ее изнасиловали трое неизвестных. Однако позже выяснилось, что москвичка выдумала эту историю: таким образом она хотела привлечь внимание своего молодого человека, с которым находилась на грани разрыва», - сказал он.

По словам источника, проведенная проверка показала, что слова девушки не соответствуют действительности, после чего в отношении москвички завели уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»), по которой ей может грозить до трех лет лишения свободы. 2 июня дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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