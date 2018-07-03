Астана намерена стать глобальным городом на Шелковом пути

Глобальный город – это в первую очередь устойчивый, самоокупаемый город, с высоким качеством жизни и самодостаточной экономикой.

В рамках программы «100 конкретных шагов», объявленной Главой государства, проводится работа по трансформации Астаны в культурный, деловой, туристический и образовательный центр Евразии. Об этом сегодня на пленарном заседании I Международного форума мэров городов стран Шелкового пути Global Silk Road заявил аким города Астаны Асет Исекешев, передает официальный сайт столичного акимата.

«Глобальный город – это в первую очередь устойчивый, самоокупаемый город, с высоким качеством жизни и самодостаточной экономикой. Это открытый, безопасный, жизнеспособный, умный и комфортный город для горожан, экологически устойчивый, где у каждого жителя есть равный доступ ко всем социальным благам. Поэтому мы ставим цель стать глобальным городом на Шелковом пути, в самом сердце Евразии», – отметил Асет Исекешев.

По словам акима столицы, Астана совместно с Программой развития ООН в прошлом году подписали документ в рамках Целей устойчивого развития.

«Мы взяли за основу стандарты стран ОЭСР, а также 11-ую цель устойчивого развития ООН – устойчивое развитие городов, которая включает 10 задач – это доступное жилье, безопасный и устойчивый транспорт, устойчивая урбанизация, памятники природы и культуры, защита населения, качество воздуха, зеленые зоны, связи «город-пригород», смягчение воздействия на изменение климата, зеленое строительство. Мы поэтапно реализуем инициативу по улучшению качества жизни, которая состоит из 20 конкретных шагов», – сказал аким.

По данным Асета Исекешева, по энергоэффективности, с учетом наследия ЭКСПО, в Астане проводится работа по переходу на ресурсосберегающую модель, которая призвана обеспечить поэтапный переход на чистые источники топлива и ресурсосберегающие технологии в строительстве, эксплуатации действующих зданий, общественном транспорте, коммунальном хозяйстве.

Напомним, в столице продолжает работу I Международный форум мэров городов стран Шелкового пути, организатором котого являет акимат Астаны. В нем принимают участие более 3000 участников из 60 стран, в том числе 73 мэра из стран Шелкового пути, 30 политических лидеров, 200 крупных торгово-промышленных палат и транснациональных компаний мира, более 150 зарубежных спикеров и модераторов.

Участниками обсуждается программа «Пояс и путь», предлагающая выработку новых механизмов регионального экономического партнерства, стимулирование экономического процветания вовлеченных стран, укрепление культурных обменов и связей во всех областях, а также содействие миру и устойчивому развитию.

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