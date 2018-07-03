Гроза и пыльная буря. В трех областях объявлено штормовое предупреждение

В областях также прогнозируется порывистый ветер.

Синоптики "Казгидромета" распространили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, в ближайший час и до конца дня 3 июля в Костанайской области ожидается гроза. Вероятность шторма 90-95%.

4 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер северо-западный 15-20 м/с, днем порывы до 25 м/с. Днем местами возможен град. В Усть-Каменогорске ожидается гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

4-6 июля в Кызылординской области местами сохраняются пыльная буря, северо-восточный, северный ветер 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

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