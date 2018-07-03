Как будут отмечать День столицы в Алматы

В рамках празднования для гостей и жителей мегаполиса подготовлена программа, включающая в себя выставки, концерты, конкурсы, спортивные состязания и многое другое.

С 1 по 8 июля в южной столице проходят торжественные мероприятия в честь 20-летия Астаны. В рамках празднования для гостей и жителей мегаполиса подготовлена программа, включающая в себя выставки, концерты, конкурсы, спортивные состязания и многое другое, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Так, 1 июля алматинцы отметили Национальный День домбры, на площади «Астана» состоялся праздничный концерт «Ән мен әнші» Ұлы дала Астаналарында», в библиотеке им.Жамбыла прошла научная конференция, посвященная 20-летию Астаны и др.

3 июля в 11:00 на станции метро «Байконыр» состоялась фотовыставка «Главный город моей страны», также в 11:00 на ул. Жибек Жолы прошел мастер-класс по пошиву «Құрақ қөрпе».

Кроме того, в 17:00 Центр Молодых Художников откроет Первый Фестиваль Молодых Художников FOYA, который впервые в Казахстане представит выставку картин с элементами дополненной реальности. Зрители получат возможность насладиться искусством не только визуально, но и соприкоснуться с ним с помощью своих гаджетов. Для этого было разработано приложение «Өнер up», которое является практическим инструментом цифровизации в искусстве и позволяет «оживлять» арт объекты. Также благодаря фестивалю FOYA на карте города появится новое доступное культурное пространство «Өнер Place» - галерея, в которой смогут безвозмездно выставляться молодые художники, а также в скором времени стартуют бесплатные лекции об искусстве и науке для всех желающих. Вниманию посетителей будут представлены, вдохновленные образом столицы, произведения от классики до street art. Участники выставки известные молодые художники Repas, Shaman Neon, Pamamurty, Tig crew, Алмаз Нургожаев и другие.

4 июля в 11:00 на ул. Жибек Жолы пройдет городская Ярмарка вакансий «Время возможностей». В ярмарке примут участие 150 работодателей, которыми будет представлено более 1000 вакантных мест. В ходе мероприятия пройдет концерт при участии артистов города, флешмоб «Астана жүрегімде», угощение праздничным пловом «Паlayparty», фотовыставка исторических документов «Асыл қазына» и фотографий столицы «Ел жүрегі – Астана», ярмарка уникальных товаров ручной работы, изготовленных лицами с ограниченными возможностями и людьми пожилого возраста «Ата өнері – ұрпаққа мұра», а также горожан и гостей мегаполиса угостят 20-метровым тортом, приготовленным специально к юбилею столицы.

Также 4 июля в 11:00 на ул.Панфилова состоится Open air Art gallery «Astana 20 year».

5 июля в 11:00 состоятся праздничные концерты у здания районного акимата Алатауского р-на, ТРЦ «Гранд парк» в Ауэзовском, в ЦПКиО в Медеуском и ТРЦ МАРТ Vilage в Турксибском районе.

6 июля с 11:00 пройдут торжественные концерты на ул.Жибек Жолы в Алмалинском районе, у MEGA Center в Бостандыкском районе, в парке «Гүлдер» Жетысусского района и перед зданием Наурызбайского районного акимата. Главной концертной площадкой станет площадь «Астана», где в 18:00 выступят звезды отечественной эстрады и подарят жителям и гостям мегаполиса программу «Астана – бас қала».

Кроме того, 6 июля в 17:00 на ул.Панфилова пройдет конкурс рисунков на асфальте, молодежный Art Party и другие мероприятия.

7 июля с 12:00-17:00 на ул.Панфилова свои представления покажет Кукольный театр ТТИ «Алатау», Zoo show. В 14:00 на ул.Жибек Жолы пройдет концерт детского творчества. В 16:00 в КазГосцирке состоится цирковое представление. В 17:00 – в ТТИ «Алатау» начнется международный этнофестиваль «Ұлы дала елі». Завершится день в 20:00 молодежным концертом на ул.Жибек Жолы.

8 июля день начнется в 5:00 утра на «Шымбулаке», где пройдет альпиниада до пика «Нурсултан». Продолжится спортивный выходной праздничным городским велопробегом в 9:00 от БЦ «Нурлы Тау», а завершится молодежным концертом в 20:00 на ул. Жибек Жолы.

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