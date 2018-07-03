Тенге продолжает падать

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,03 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 343,03 тенге за доллар при объеме торгов 85 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 343 тенге за доллар (+1,38 тенге), суммарный объем торгов – 164,95 млн долларов (+70 250 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,4262 тенге за рубль при объеме торгов 20 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4258 тенге за рубль (+0,0032 тенге), суммарный объем торгов – 21 млн рублей (-13 000 тыс. рублей).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,3771 тенге за юань при объеме торгов 850 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 343,1-343,9 тенге, евро - 399,7-401,7, рос.рубля - 5,42-5,47 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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