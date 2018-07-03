Поправки по вопросам соцобеспечения подписал Назарбаев

Закон направлен на совершенствование системы социального обеспечения.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на совершенствование системы социального обеспечения.

В частности, предусматривается введение с 1 июля 2018 года пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства; снижение налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников, чей доход не превышает 25-кратного размера месячного расчетного показателя; законодательное закрепление понятия «малой родины» и определение условий по оказанию поддержки малой родине физическими лицами в добровольном порядке.

Кроме того, документом вносятся поправки в законы «Об обязательном социальном страховании» и «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» по конкретизации категорий лиц, участвующих в системе обязательного социального страхования, уточнению порядка уплаты и размеров отчислений в Фонд социального страхования.

Также вносятся поправки в закон «О специальных социальных услугах» по обеспечению солидарного участия в социальном обслуживании, которое приведет к повышению качества оказания социальных услуг, за счет расширения участия не только государства, но и частного сектора.

Кроме того, планируется создание портала социальных услуг, где будет содержаться персонифицированная информация о получателях специальных социальных услуг и их социальном обслуживании.

Как ранее пояснялось, поправки в закон «О государственной адресной социальной помощи» позволят на практике зафиксировать объективные обстоятельства, при которых срок социального контракта может быть пролонгирован, что повысит эффективность выполнения малообеспеченными гражданами своих обязательств по контракту.

Также предусматриваются поправки по предоставлению лицам, уволенным с воинской службы права на проезд за счет государства на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном транспорте к месту постановки на воинский учет или избранному месту жительства в пределах республики, об оказании в первоочередном порядке социального обслуживания ветеранам Великой Отечественной Войны, уточнение размеров единовременной выплаты на погребение пенсионеров из числа сотрудников специальных государственных органов, введение понятия «Президентский резерв высшего командования Вооруженных Сил» и законодательное закрепление порядка его формирования.

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