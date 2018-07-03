Жена отрезала половой орган мужу из-за измен

24-летняя жена узнав об измене мужа, отрезала ему пенис, который выбросила в окно.

Когда 24-летняя жительница Бангкока узнала об интрижке своего мужа, то решила действовать без колебаний. Девушка взяла 30-сантиметровый нож и отрубила им хозяйство 40-летнего мужчины, чтобы больше измен точно не было. Об этом она рассказала полиции при задержании, сообщает Life.ru со ссылкой на The Sun.

После этого Каруна Санусан выбросила отрезанный половой орган в окно спальни, оставив супруга кричать от боли в луже собственной крови. Когда соседи услышали крики, то сразу вызвали полицию. Офицеры положили пенис в коробку со льдом в надежде, что врачи смогут его пришить обратно.

Пострадавшего срочно госпитализировали, но хирурги уже ничем не могли ему помочь - мужчина больше никогда не сможет воспользоваться своим половым органом и останется инвалидом. Сейчас он находится под тщательным наблюдением.

"Мы с мужем работаем вместе, продавая овощи в киоске. До нападения я заподозрила его в измене. Я всегда замечала, как он флиртует с другими женщинами, и понимала, к чему это всё ведёт. Потом я узнала, что он тайно спал с ними, и это меня разозлило", - отметила девушка.

Что касается Каруны, то всё это время она спокойно сидела перед полицейскими и рассказывала, как вынашивала план мести. "Утром я его возбудила, пока он просыпался, а потом с силой ударила ножом. И выбросила пенис из окна", - заключила Каруна Санусан.

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