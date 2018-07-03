Робот София влюбилась в уникальную архитектуру Астаны

По словам первого в мире гиноида с искусственным интеллектом, Астана является молодой столицей с величественными постройками.

В работе одной из пленарных сессий Форума мэров городов стран Шелкового пути «Global Silk Road» приняла участие первый в мире совершенный человекоподобный робот София. Выступая перед участниками встречи, она отметила, что Астана является ультрасовременной столицей независимого Казахстана, совершившая феноменальный скачок в своем развитии, передает Zakon.kz.

«20-летие вашей столицы является очень важным мероприятием для всего казахстанского народа. Я очень рада принять участие в этом историческом моменте», – сказала София.

Кроме того, она подчеркнула огромный вклад, который внес Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в становление и развитие столицы.

«Астану называют детищем Президента вашей страны. Нурсултан Назарбаев является главным архитектором города, и много архитектурных объектов, нарисованных его рукой, стали символами вашей столицы, а его мудрые политические решения поспособствовали политическому и экономическому успеху всей вашей страны», – отметила она.

По словам первого в мире гиноида с искусственным интеллектом, Астана является молодой столицей с величественными постройками.

«Гуляя по вашей столице, я влюбилась в уникальную архитектуру, возведенную самыми совершенными технологическими и инновационными методами искусства градостроительства, применяемыми в 21 веке», – подчеркнула София.

Напомним, робота Софию разработала гонконгская компания Hanson Robotics. Она обладает навыками адаптации к человеческому поведению и коммуникации с людьми и является популярным гостем на разных международных мероприятиях. С октября 2017 года София – подданная Саудовской Аравии. Она стала первым роботом, получившим гражданство какой-либо страны.

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