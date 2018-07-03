Вопросы сотрудничества со Всемирным банком обсудили в Мажилисе

По словам Г.Исимбаевой, Всемирный Банк играет важную роль в предоставлении финансовой и технической помощи Казахстану.

В Мажилисе заместитель председателя палаты Гульмира Исимбаева провела встречу с делегацией Всемирного Банка во главе со старшим вице-президентом и генеральным консулом группы банка Сэнди Окоро, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Как отметила в ходе беседы вице-спикер Мажилиса, сотрудничество нашей страны со Всемирным Банком сегодня находится на высоком уровне и парламент Казахстана придает большое значение развитию отношений с этим глобальным финансовым институтом. По словам Г.Исимбаевой, Всемирный Банк играет важную роль в предоставлении финансовой и технической помощи Казахстану на основе передового мирового опыта в области устойчивого развития.

По ее словам, 25-летнее взаимодействие позволило улучшить инфраструктуру в нашей стране, развить частный сектор. Финансирование Банка важно и для реализации масштабной программы «Нурлы Жол».

Говоря о работе группы Всемирного Банка, заместитель председателя Мажилиса отметила большую поддержку реализации стратегии партнерства с Казахстаном на 2012-2017 гг. Основными направлениями в рамках партнерства группы с нашей страной стали качество, доступность и профессиональные навыки в сфере образования, защита и сохранение окружающей среды, модернизация в сфере сельского хозяйства, качество оказываемых госуслуг. В центре внимания также были перспективы для молодежи и людей с ограниченными возможностями.

Развитию отношений будет способствовать и стратегия партнерства с Казахстаном на 2018-2020 годы.

Во взаимодействии с экспертами банка, чей опыт и знания полезны в законотворческой деятельности депутатов, заинтересованы и парламентарии Казахстана.

Собеседницы также затронули вопросы создания международного финансового центра «Астана», отметив его важность для мирового сообщества.

При этом Г.Исимбаева выразила уверенность, что МФЦА станет финансовым хабом Центральной Азии и драйвером привлечения инвестиций в регион.

Сэнди Окоро в свою очередь высоко оценила усилия Казахстана для того чтобы быть хабом Центральной Азии не только в финансовом секторе, но и в других сферах. По словам С.Окоро, наша страна является важным партнером для группы и стратегическим в регионе - для Всемирого Банка и потому именно Казахстан был выбран ею для первого визита в качестве генерального консула группы Банка в Центральную Азию.

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