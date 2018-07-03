Сотрудники акимата пострадали в ДТП на трассе Алматинской области

3 июля в автокатастрофе на трассе Кеген-Нарынкол погибли 5 человек, 7 человек попали в больницу.

Среди попавших в автокатастрофу на трассе Кеген-Нарынкол в Алматинской области были сотрудники акимата. Трое специалистов Райымбекского районного отдела образования лежат в больнице, сообщает МИА «Казинформ».

«Получивший травму головы и перелом ребра 46-летний главный бухгалтер лежит в реанимационном отделении. А 29-летний специалист и 31-летняя женщина помещены в общие палаты. Эти специалисты, когда район не был поделен, жили в селе Кеген. Сейчас их место работы в Нарынколе. В тот день они собрали в Кегене свои документы и вещи и ехали в Нарынкол, когда попали в автокатастрофу», - сообщила пресс-секретарь акимата Райымбекского района Акнур Ауганбай.

По ее словам, сотрудники акимата попали в аварию на частной автомашине.

3 июля в автокатастрофе на трассе Кеген-Нарынкол погибли 5 человек, и 7 человек попали в больницу.

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