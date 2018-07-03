Жару до 44° на западе спрогнозировали синоптики

Пекло не отступает с западных областей республики.

Синоптики "Казгидромета" распространили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

4 июля в Актюбинской области ожидается очень сильная жара 41°С. В Атырауской области сохраняется очень сильная жара 42°С.

4-6 июля в Мангистауской области сохраняется очень сильная жара 43-44°С.

Вероятность шторма 90-95%.

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