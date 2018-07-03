В Алматы хотят улучшить экологию с помощью инноваций

В рамках проекта будет внедрена комплексная система управления отходами, включающая процесс по сбору, транспортировке и сортировке ТБО.

В Алматы в этом году запустят несколько проектов, чтобы снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматы.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в рамках рабочего объезда проверил темпы строительства нового мусоросортировочного комплекса, коммунального парка для автобусов на газе и завода по выпуску электроавтобусов третьего поколения.

Глава мегаполиса отметил важность своевременной и качественной реализации данных проектов в рамках наследия EXPO-2017 и городской инициативы «50 проектов-драйверов развития Алматы», поскольку все они не только привлекают последние инновационные технологии, создают новые рабочие места, но и позволят в дальнейшем снизить экологическую нагрузку на окружающую среду города.

Казахстанско-немецкой компанией FalconEuroBus ведется строительство автопарка и завода по выпуску электроавтобусов третьего поколения. На сегодня завершается возведение сборочного и покрасочного цеха площадью 7 тыс. квадратных метров, крытой стоянки и складских помещений. На первоначальном этапе локализация производства будет доходить до 20% с последующим увеличением доли. Объем частных инвестиций в проект составляет порядка 15 млрд. тенге.

В ходе рабочего объезда аким города посетил строительную площадку нового мусоросортировочного комплекса мощностью 550 тыс. тонн ТБО в год. На данный момент завершается укладка кровли здания и подведение коммуникаций. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы уже установленного итальянского оборудования.

В рамках реализуемого проекта будет внедрена комплексная система управления отходами, включающая процесс по сбору, транспортировке и сортировке ТБО. Планируется выпуск около 50 тыс. тонн вторичного сырья, при этом на полигон для захоронения будут направляться только безопасные инертные и биоразлагаемые материалы, которые в дальнейшем можно будет переработать. Строительство объекта осуществляется за счет частных инвестиций.

До конца года планируется завершить возведение нового коммунального автобусного парка, рассчитанного на обслуживание 200 пассажирских автобусов на газе. Уже завершены работы по изготовлению и монтажу металлоконструкций основного здания и заправочной станции. Залит фундамент складских помещений и мойки. Перевозчиком «Green Bus Company» прорабатывается вопрос приобретения подвижного состава на газе.

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