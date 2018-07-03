В Актобе наблюдается сильная жара

Сегодня термометр зашкаливает за 38 градусов выше нуля.

В Актобе второй день наблюдается сильная жара. В Казгидрометцентре дали прогноз погоды на ближайшие дни, передает МИА «Казинформ».





30 июня жары в 40 градусов, сообщение о которой пришло на мобильные телефоны актюбинцев, в Актобе не было. В этот день в областном центре было зафиксирована отметка в 31 градус. Зато сегодня термометр зашкаливает за 38.

«Вчера и сегодня в Актобе стоит сильная жара 35 градусов и более. Завтра мы ожидаем такую же температуру в 33-38 градусов, по области в южных районах местами в 41 градус. Мы стоим больше недели в огромном антициклоне. Это хорошая жаркая погода. Для резко-континентального климата Актобе сильная жара в 40 градусов - это нормально. Но, конечно, люди страдают, особенно с давлением и другими заболеваниями», - говорит начальник отдела метеопрогнозов Айгуль Саимова.

К 5 июля прогнозируется жаркая погода, но чуть меньше, чем сегодня, а к 6 июля ожидается понижение температуры в Актобе на 5 градусов. По словам метеоролога, сегодня пик температуры может достигнуть 40 градусов в Актобе и 41 градуса по области. Завтра по западной части области ожидаются кратковременные дожди - это Уилский, Байганинский районы. Дожди в Актобе ожидаются послезавтра.





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