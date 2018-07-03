В Семее выпускница не набрала ни одного балла на ЕНТ

182 выпускника не сумели набрать необходимого порогового уровня для поступления в высшие учебные заведения.

В Семее девушка из сш № 23 не смогла набрать ни одного балла, сообщает Zakon.kz со ссылкой на AltayNews.

Педагоги подводят итоги Единого национального тестирования. По результатам трех этапов ЕНТ средний балл абитуриентов 2018 года составил 84,7.

В 2017 году он был на уровне 82,6 балла. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель отдела образования Семея Наталия Фесенко.

ЕНТ в Казахстане уже второй год сдается в качестве вступительных экзаменов в высшие учебные заведения республики. Поэтому Министерство науки и образования РК сейчас предъявляет к школам, где обучались выпускники, гораздо меньше претензий, связанных с итогами тестирования. В частности сейчас перестали составлять рейтинг школ по итогам ЕНТ.

– Тем не менее ЕНТ все равно дает нам представление о том, какое качество знаний получили наши выпускники, – отметила Наталия Фесенко. – И в этом году результаты тестирования нас порадовали – 84,7 балла. В прошлом году он составил 82,6 балла. К сожалению, мы пока не знаем итогов тестирования по Восточно-Казахстанской области и республике в целом. Поэтому не можем сделать сравнительный анализ итогов наших ребят с показателями по республике. Но думаем, они будут достойными.

Кстати, по словам Наталии Фесенко, итоги предварительных экзаменов по Семею достигали 94 баллов по среднему показателю. Реальный же экзамен немного подкорректировал его. И это никого не удивило, поскольку экзамен создает особую обстановку. И волнение ребят играет не последнюю роль при тестировании.

Так, в ЕНТ приняли участие 1415 человек из 1914 выпускников школ Семейского региона. Лучший результат экзамена составил 136 баллов.

Были и другие результаты. Например, девушка из сш № 23 умудрилась вообще не набрать ни одного балла.

– Как член государственной комиссии я была свидетельницей того, как некоторые ребята сидели и ждали, совершенно не работая над тестами. Видимо, они ожидали подмоги со стороны родителей. Но так ее и не дождались. Иначе как назвать то, что молодая девушка, окончившая 11 классов, не сумела правильно ответить ни на один из предложенных вопросов? Мы много раз говорим родителям и выпускникам: не надо надеяться на то, что удастся купить результаты тестов, пронести шпаргалки, телефоны и другие средства. Сотовая связь вообще не работала. Ну а шпаргалки, которые изымались у некоторых абитуриентов, не могли им помочь, как они на то надеялись. Доказано, что все эти приспособления лишь мешают сосредоточиться на вопросах и задачах и просто крадут драгоценные минуты экзамена, отданные для решений и раздумий.

182 выпускника не сумели набрать необходимого порогового уровня для поступления в высшие учебные заведения. Однако у них есть еще шанс пересдать вступительный экзамен в августе. Но при этом они потеряли право участия в конкурсе грантов. Кроме того, ребята могут получить бесплатное профессиональное образование в колледжах по востребованным специальностям в рамках программы продуктивной занятости и всеобщего предпринимательства.

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