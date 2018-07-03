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Жителя Рудного осудили за убийство бездомного

Криминальное ЧП произошло около восьми часов вечера 22 февраля.

Фото : kstnews.kz3 июля 2018, 18:19

Восемь лет колонии получил убивший бездомного житель Рудного, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Сегодня такой приговор вынес специализированный суд по уголовным делам. 42-летний Иван Федорюк выслушал его спокойно. В ходе судебного разбирательства он не только признал вину, но и согласился с иском сестры погибшего о выплате ей миллиона тенге морального ущерба.

Криминальное ЧП произошло около восьми часов вечера 22 февраля в Рудном. Иван Федорюк, по его показаниям, возвращался с работы. И снова заметил возле мусорных баков того же бомжа - 57-летнего Александра Пилюгина. По словам Федорюка, он уже не раз делал замечания мужчине, просил не разбрасывать мусор, когда тот рылся в баках. На этот раз Пилюгин отреагировал агрессивно: не просто обматерил «советчика», но и ударил палкой. Это Федорюка разозлило, и тот достал нож, которым обычно очищал провода - когда собирал по городу металл. Два удара пришлись бомжу прямо в сердце.

Недалеко от мусорных баков стояли санки бомжа. На тот момент в них лежали макароны, металлолом. Федорюк забрал сумки. Продукты отнес домой, а металлолом на следующий день сдал. О том, что «наказал» бомжа, мужчина рассказал не только своей сожительнице, но и соседям. Правда, без «убийственных» подробностей.

Преступление считалось нераскрытым полтора месяца. Федорюк попал в поле зрения полицейских: уж очень он подходил и под описание свидетелей, и под изображение с видеокамеры. Однако полной уверенности не было - лица-то разглядеть в февральской темноте было нельзя. Сам же Федорюк испугался - уехал в Атырау. Там его и задержали 17 апреля. Мужчина дал признательные показания. Чтобы закрепить их, следствие провело несколько экспертиз: молекулярную, биологическую, психиатрическую. Последняя показала, что Федорюк на протяжении всей жизни страдает легкой умственной отсталостью. Стоили все экспертизы, по словам судьи Абая Раисова, свыше четырех миллионов тенге. Закон позволяет взыскать эти расходы с виновного. Однако оплатить процессуальные издержки Федорюк должен будет только в размере чуть больше миллиона тенге. Материальное положение не позволит. Тем более, что в первую очередь ему придется платить миллион морального и 151 тысячу тенге материального вреда сестре погибшего Марине Кураевой.


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