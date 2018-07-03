Жителя Рудного осудили за убийство бездомного

Криминальное ЧП произошло около восьми часов вечера 22 февраля.

Восемь лет колонии получил убивший бездомного житель Рудного, сообщает Zakon.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Сегодня такой приговор вынес специализированный суд по уголовным делам. 42-летний Иван Федорюк выслушал его спокойно. В ходе судебного разбирательства он не только признал вину, но и согласился с иском сестры погибшего о выплате ей миллиона тенге морального ущерба.

Криминальное ЧП произошло около восьми часов вечера 22 февраля в Рудном. Иван Федорюк, по его показаниям, возвращался с работы. И снова заметил возле мусорных баков того же бомжа - 57-летнего Александра Пилюгина. По словам Федорюка, он уже не раз делал замечания мужчине, просил не разбрасывать мусор, когда тот рылся в баках. На этот раз Пилюгин отреагировал агрессивно: не просто обматерил «советчика», но и ударил палкой. Это Федорюка разозлило, и тот достал нож, которым обычно очищал провода - когда собирал по городу металл. Два удара пришлись бомжу прямо в сердце.

Недалеко от мусорных баков стояли санки бомжа. На тот момент в них лежали макароны, металлолом. Федорюк забрал сумки. Продукты отнес домой, а металлолом на следующий день сдал. О том, что «наказал» бомжа, мужчина рассказал не только своей сожительнице, но и соседям. Правда, без «убийственных» подробностей.

Преступление считалось нераскрытым полтора месяца. Федорюк попал в поле зрения полицейских: уж очень он подходил и под описание свидетелей, и под изображение с видеокамеры. Однако полной уверенности не было - лица-то разглядеть в февральской темноте было нельзя. Сам же Федорюк испугался - уехал в Атырау. Там его и задержали 17 апреля. Мужчина дал признательные показания. Чтобы закрепить их, следствие провело несколько экспертиз: молекулярную, биологическую, психиатрическую. Последняя показала, что Федорюк на протяжении всей жизни страдает легкой умственной отсталостью. Стоили все экспертизы, по словам судьи Абая Раисова, свыше четырех миллионов тенге. Закон позволяет взыскать эти расходы с виновного. Однако оплатить процессуальные издержки Федорюк должен будет только в размере чуть больше миллиона тенге. Материальное положение не позволит. Тем более, что в первую очередь ему придется платить миллион морального и 151 тысячу тенге материального вреда сестре погибшего Марине Кураевой.

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