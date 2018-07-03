В Сайраме иностранные врачи оказывают бесплатную медконсультацию

Иностранные специалисты оказывают услуги разделившись на 8 групп.

В Туркестанской области врачи из разных стран мира принимают пациентов, сообщает Zakon.kz.

В Сайрамском районе около 30 медиков из восьми групп бесплатно оказывают медицинскую помощь. Благотворительная акция организована в рамках послания Президента "Рухани жангыру", при поддержке акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева и руководителем УЗ Туркестанской области Мукана Егизбаева. Члены республиканского общественного объединения «МИР через ДУХОВНОСТЬ» сначала провели провели "Международную медицинскую конференцию" в областной клинической больнице управления здравоохранении Туркестанской области и обменялись опытом с руководителями и специалистами медицинских учреждений.

- Мы с вами свидетели исторического события. Мероприятие, которое проходит при поддержке акима Туркестанской области и благие дела членов республиканского общественного объединения «МИР через ДУХОВНОСТЬ» являются примером для многих, - сказал руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев.

В данной акции принимают участие около 70-ти членов республиканского общественного объединения «МИР через ДУХОВНОСТЬ». Из них 42 медицинских работников, в том числе 29 врачей из США, Англии, Германии и Малайзии. 9 представителей СНГ (Россия, Украина и Молдава) и 4 из Казахстана. Вместе с ними приехали переводчики и волонтеры.

Иностранные специалисты оказывают услуги разделившись на 8 групп. Врачи принимают всех желающих в Сайрамской районной центральной больнице, в центрах первичной медицинской- санитарной помощи «Қарабұлақ», «Манкент», «Қарасу», «Қарамұрт», Қайнарбұлақ» и Шымкентской городской поликлинике №12.

Зарубежные гости предпочли работать именно в Сайрамском районе по нескольким причинам. Потому что, район считается густонаселенным. К тому же, некоторые населенные пункты находятся в дали от города.

- В Сайрамском районе много святых мест. А мы все верующие, большинство из нас - мусульмане. За свою работу мы денег не берем. Мы очень благодарны организаторам, за доставленный комфорт. Хотелось бы отметить профессионализм местных врачей. Мы были удивлены, что только подтверждаем диагнозы ваших врачей. Сейчас, в век новых технологии многие врачи из развитых стран полностью доверились технике, врач - робот, так сказать. И в этом отношении ваши и без техники ставят точный диагноз, утверждает член общественного объединения «МИР через ДУХОВНОСТЬ» Галина Корчагина.

Онкологи, педиатры, ревматологи, стоматологи, генетики, терапевты и гастроэнтелоги из разных стран мира до планируют принять жителей Туркестанской области до 6 - июля, чтобы оказать бесплатную практическую медицинскую помощь всем желающим. На сегодня рабочая группа принимает около 1,5 пациентов в день. Зарубежные специалисты проводят медицинское обследование и при необходимости абсолютно бесплатно выдаются лекарства и очки для зрения пациентам.

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