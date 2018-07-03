В Алматы ведет прием специалист из Германии по лечению ожирения

Профессор Келер является руководителем отдела Центральной междисциплинарной эндоскопии университетской больницы Мангейма.

4-5 июля 2018 г. на базе СОВМИНКИ АО «Центральная клиническая больница», Алматы, Панфилова 139, прием ведет ведущий специалист в области эндоскопического лечения ожирения и метаболического синдрома Георг Келер, MD, профессор медицины из Германии, сообщает Zakon.kz.

Профессор Келер является руководителем отдела Центральной междисциплинарной эндоскопии университетской больницы Мангейма, Университет Гейдельберга, Германия; автором уникальных методик лечения ожирения пациентов, страдающих избыточным весом.

Специализация: хирургия, висцеральная хирургия, гастроинтестинальная эндоскопия, эндоскопическое ультразвуковое исследование, трахеобронхиальная эндоскопия, гастральная медицина, неотложная медицинская помощь, диагностическая радиология.

Президент Немецкого общества эндоскопии и технологий визуализации (2015-2016 гг.), Главный редактор журнала «Висцеральная медицина».

Предварительная запись на консультацию по телефону:

+7 777 216 17 99.

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