В Алматы ведет прием специалист из Германии по лечению ожирения
Профессор Келер является руководителем отдела Центральной междисциплинарной эндоскопии университетской больницы Мангейма.
4-5 июля 2018 г. на базе СОВМИНКИ АО «Центральная клиническая больница», Алматы, Панфилова 139, прием ведет ведущий специалист в области эндоскопического лечения ожирения и метаболического синдрома Георг Келер, MD, профессор медицины из Германии, сообщает Zakon.kz.
Профессор Келер является руководителем отдела Центральной междисциплинарной эндоскопии университетской больницы Мангейма, Университет Гейдельберга, Германия; автором уникальных методик лечения ожирения пациентов, страдающих избыточным весом.
Специализация: хирургия, висцеральная хирургия, гастроинтестинальная эндоскопия, эндоскопическое ультразвуковое исследование, трахеобронхиальная эндоскопия, гастральная медицина, неотложная медицинская помощь, диагностическая радиология.
Президент Немецкого общества эндоскопии и технологий визуализации (2015-2016 гг.), Главный редактор журнала «Висцеральная медицина».
Предварительная запись на консультацию по телефону:
+7 777 216 17 99.
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