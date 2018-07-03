В Урале обнаружили тело 42-летнего мужчины

Мужчина утонул 1 июля в Урале в микрорайоне Коктем во время купания в необорудованном месте.

Фото : inform.kz

В Атырау в реке Урал спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины, передает МИА «Казинформ». «Мужчина утонул 1 июля в Урале в микрорайоне Коктем во время купания в необорудованном месте. Все это время велись поиски тела погибшего, в которых принимали участие 6 человек на двух лодках. Обнаружено тело было сегодня в первой половине дня», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. С начала купального сезона в регионе уже утонуло 9 человек, большая часть из которых дети.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке