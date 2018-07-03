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В Урале обнаружили тело 42-летнего мужчины

Мужчина утонул 1 июля в Урале в микрорайоне Коктем во время купания в необорудованном месте.

Фото : inform.kz3 июля 2018, 18:40

В Атырау в реке Урал спасатели обнаружили тело 42-летнего мужчины, передает МИА «Казинформ».

«Мужчина утонул 1 июля в Урале в микрорайоне Коктем во время купания в необорудованном месте. Все это время велись поиски тела погибшего, в которых принимали участие 6 человек на двух лодках. Обнаружено тело было сегодня в первой половине дня», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

С начала купального сезона в регионе уже утонуло 9 человек, большая часть из которых дети.


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