Назарбаев обратился к участникам международного нейрохирургического форума

С 3 по 5 июля в Астане проходит международный нейрохирургический форум.

Глава государства Нурсултан Назарбаев поприветствовал участников международного нейрохирургического форума в Астане. Письмо от имени Президента РК зачитал заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев, передаёт BNews.kz.

"Уважаемые участники и гости! Рад приветствовать вас на международном нейрохирургическом форуме, который проводится в преддверии празднования нашей столицы Астаны и 10-летия Национального нейрохирургического центра. Сегодня форум известен, как из немногих дискуссионных площадок, где обсуждаются самые последние достижения и актуальные проблемы в области современной нейрохирургии. Ваша успешная работа способствует росту интеллектуального капитала и инновациям в медицине", - обратился к собравшимся Нурсултан Назарбаев.

Как отметил в приветственном слове Глава государства, Казахстан уделяет особое внимание совершенствованию и качественному развитию системы отечественного здравоохранения.

"Созданный 10 лет назад в рамках идеи госпиталя будущего Национальный центр нейрохирургии стал в настоящее время одним из ведущих учреждений в Центральной Азии", - подчеркнул Назарбаев.

Вместе с тем Глава государства, выразил уверенность, что в ходе форума будут выработаны конкретные решения, направленные на укрепление здоровья граждан и укрепление сотрудничества в этой жизненно важной сфере.

Отметим, с 3 по 5 июля в Астане пройдёт международный нейрохирургический форум, посвященный 20-летию столицы и 10-летию Национального центра нейрохирургии. В работе форума примут участие ведущие специалисты из 20-стран мира в области нейрохирургии, неврологии, нейроанестезиологии и нерореанимации.

В свою очередь Ерболат Досаев также поздравил сотрудников Национального центра нейрохирургии.

"Это знаковое событие, потому что всё происходит в преддверии замечательного юбилея, 20-летия нашей столицы. И сегодня мы отмечаем два праздника", - сказал Досаев, выступая с приветственным словом.

Отметим, с 3 по 5 июля в Астане проходит международный нейрохирургический форум.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!