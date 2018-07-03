В Алматы перевозчики ищут виновного в смертельном ДТП

1 июля в Кордае Жамблыской области перевернулся пассажирский автобус, который выехал из Алматы в Шымкент.

Перевозчик ТОО «Уш Коныр Транс Сервис» провел пресс-конференцию, задавшись вопросом, почему на базарах Алматы занимаются перевозками пассажиров, в результате которых не первый год гибнут люди, передает МИА «Казинформ».

1 июля в Кордае Жамблыской области перевернулся пассажирский автобус, который выехал из Алматы в Шымкент. В результате ДТП пострадали восемь человек, погибла молодая женщина, у которой, по словам свидетелей, остались сиротами двое детей.

«Нам интересно знать, откуда выехал этот автобус. В последние годы на алматинских базарах появились незаконные перевозчики. Водители, не смотря на технические возможности своего транспорта, перегружают его большими тюками. Никто не проверят техническое состояние автобуса, здоровье водителя. А они, приезжая с рейса, спят всего по два часа и выезжают снова в дальний путь», - говорит сотрудник ТОО «Уш Коныр Транс Сервис» Медет Таухан.

По его словам, за каждую единицу груза перевозчики получают по 15 тысяч тенге. А их количество может достигнуть 60 штук. В результате один автобус может заработать за один рейс более 600 тысяч тенге. Перевозчик отмечает, что такое количество груза не должно транспортироваться в пассажирском автобусе вместе с гражданами.

«Такие перевозчики собирают людей у крупных торговых базаров Алматы. Мы обходили все автовокзалы и железнодорожные вокзалы города и давали всем рекомендации по перевозке пассажиров. Но водители продолжают игнорировать правила. Главное - пассажирский транспорт не должен заниматься перевозкой грузов», - отметил председатель общественного объединения «Желтоқсан көтерілісі» Гулнар Лепесбай.

Общественники отметили, что предлагали акимату Алматы узаконить такие перевозки и следить за их выполнением. Также они обращались в управление автомобильных дорог и пассажирских перевозок города, но так и не получили ответа от ведомства. Теперь они просят депутатов мажилиса заняться данным вопросом и ввести законы, которые бы устранили проблему на республиканских дорогах. Ведь, по их предположению, водитель, чей автобус попал в аварию в Кордае, уже год назад создал аналогичное ДТП в том же городе. Тогда среди его пассажиров погибли три человека.





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