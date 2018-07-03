Невеста отменила роскошную свадьбу из-за страха жениха перед грозой

Все закончилось жестокой массовой дракой.

Жительница Индии отказалась заключать брак с женихом во время свадебной церемонии, когда он испугался грозы. Об этом сообщило издание The Mirror.

Инцидент произошел в штате Бихар на востоке страны. Невеста наотрез отказалась выходить замуж после того, как ее избранник «повел себя странно» во время произнесения свадебных клятв, увидев, как молния ударила в поле неподалеку.

Родственники жениха начали шумно протестовать, так как священник уже провел некоторые из свадебных ритуалов, но на них напали близкие невесты. Все закончилось жестокой массовой дракой.

В результате инцидента были арестованы трое родственников невесты.

В феврале сообщалось об индийце, проехавшем тысячу километров из столицы в глухую деревню ради свадьбы, но потерпевшем фиаско из-за лысины. Невеста отказалась от брака прямо во время церемонии. Мужчина решил, что не уедет домой без жены и заключил брак с дочерью бедного торговца.

Источник: Лента.ру

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