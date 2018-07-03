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Нурсултан Назарбаев внес поправки в законодательство по вопросам страхования

Закон направлен на совершенствование страховой деятельности и рынка ценных бумаг.

Фото : inform.kz3 июля 2018, 19:17

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон направлен на совершенствование страховой деятельности и рынка ценных бумаг.

Текст Закона публикуется в печати.


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