Нурсултан Назарбаев внес поправки в законодательство по вопросам страхования
Закон направлен на совершенствование страховой деятельности и рынка ценных бумаг.
Фото : inform.kz3 июля 2018, 19:17
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Закон направлен на совершенствование страховой деятельности и рынка ценных бумаг.
Текст Закона публикуется в печати.
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