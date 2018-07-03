В городе Туркестане открылось представительство ДУМК

Представителем Духовного упроавления мусульман Казахстана в Туркестане назначен Наурызбай кажы Таганулы.

Сегодня в центре Туркестанской области открылось представительство Духовного управления мусульман Казахстана, передает Zakon.kz.

На церемонии открытия участвовали председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай Ораз, вице-министр по делам религии и гражданского общества Арын Берик, аким области Жансейт Туймебаев, ветераны и представители интеллигенции, имамы.

Аким области отметил важность открытия представительства Духовного управления мусульман Казахстана в священном Туркестане, так как город является не только областным, но и духовным центром.Это будет способствовать многим благим делам.

«Я поздравляю Вас с этим знаменательным событием, ставшим радостным для каждого мусульманина нашего региона. Мы верим, что открытие в святом и обетованном Туркестане постоянно функционирующего представительства Духовного управления мусульман Казахстана окажет положительное влияние в процветание и укрепление Исламской религии»,- подчеркнул Ж.Түймебаев.

Выступивший на мероприятии председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай хаджи Ораз поздравил всех туркестанцев в историческим событием – созданием Туркестанской области. Он заявил, что открывающийся филиал управления будет работать на пути развития и процветания Исламской религии.

«Туркестан – основа всего тюркского народа, сердце всего казахского народа! Туркестан – святой наказ наших предков, наша драгоценная опора, наши духовные корни! На этой священной земле мы сегодня открываем специальное представительство Духовного управления мусульман Казахстана, которое будет служить во благо нашего народа. Этот центр будет служить для дальнейшего духовного развития Туркестанского региона, и вносить вклад в укреплении его статуса духовной столицы», – сказал Серикбай хаджи Ораз.

Представителем Духовного упроавления мусульман Казахстана в Туркестане назначен Наурызбай кажы Таганулы, ранее работавший имамом главной мечети Астаны «Азирет Султан».

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