Стал известен соперник Данияра Елеусинова на профи-ринге

Определился соперник казахстанского боксера Данияра Елеусинова (2-0, 1 КО) по его третьем бою на профи-ринге, сообщает Sports.kz.

Им станет 30-летний венгр Габор Горбич (24-11, 14 КО). По словам менеджера Елеусинова Зии Алиева, Горбич восстановился после сильного рассечения и готов драться. Бой состоится 4 августа на Ice Arena Wales в Кардиффе (Уэльс).

Напомним, изначально Горбич должен был драться с Елеусиновым 6 июня в Лондоне, однако получил рассечение в последнем спарринге перед вылетом в Великобританию. Габор принес извинения фанатам и пообещал встретиться с казахстанцем в другой раз. Вместо этого Елеусинов провел бой с другим венгерским боксером — Золтаном Шабо (24-12, 10 КО) — этот бой завершился победой Данияра единогласным решением.





